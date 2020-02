Willian wird den FC Chelsea im Sommer verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen. Das berichtet die ‚Marca‘. Demnach seien die Katalanen kurz davor, sich mit dem Brasilianer im Vertragspoker zu einigen. Da das Arbeitspapier des 31-Jährigen im Sommer ausläuft, sind die Blues zum zuschauen verdammt.

Für Barça wäre es das erfolgreiche Ende einer langen Phase des Bemühens. Bereits im Sommer 2018 waren die Blaugrana mit Willian in Verbindung gebracht worden. In der Folgezeit rissen die Gerüchte nie ab. Auch in der jüngst abgelaufenen Transferperiode hatte Barça versucht, den Flügelspieler zu verpflichten, war aber am Veto von Chelsea gescheitert.

Willian wäre bereits die dritte Neuverpflichtung der Katalanen für den Sommer. Am gestrigen Deadline Day verkündete Barça die Transfers von Trincão (20, Sporting Braga) und Matheus Fernandes (21, Palmeiras), die zum Beginn der nächsten Saison im Camp Nou aufschlagen werden.