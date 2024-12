FC Bayern: Zwei Leih-Abgänge in Arbeit

Der FC Bayern möchte allem Anschein nach nicht selbst auf dem Transfermarkt zuschlagen. Das legt ein Bericht des ‚kicker‘ nahe, demzufolge es nach jetzigem Kenntnisstand keine Winterneuzugänge geben soll.

Damit sei allerdings nicht gesagt, dass sich der Münchner Kader im Januar nicht verändern wird. Denn an der Säbener Straße spielt man mit dem Gedanken, zwei vielversprechende Talente leihweise mit dem Ziel abzugeben, dass sie andernorts mehr Spielpraxis sammeln.

Konkret soll es um Sturm-Juwel Mathys Tel (19) sowie Außenverteidiger Adam Aznou (18) gehen. Das Duo soll tendenziell zwar einen Verbleib in München bevorzugen, dennoch prüfen die Klubbosse die Möglichkeit einer vorübergehenden Trennung.

Bayerns Zukunft

Beiden Akteuren wird mittelfristig der finale Durchbruch beim Bundesliga-Tabellenführer zugetraut. Während der vertraglich bis 2027 gebundene Aznou bislang noch so gut wie gar nicht bei den Profis zum Zug kommt, konnte Tel, der bis 2029 gebunden ist, sich in seinen elf Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison kaum in Szene setzen.

Der französische Angreifer bringt eigentlich alle Qualitäten mit, um sich zu einem Topspieler zu entwickeln. Womöglich bedarf es aber einer Leihe, damit Tel den nächsten Schritt geht. Interesse an einem Gastspiel bekunden unter anderem der VfB Stuttgart, Werder Bremen, der FC Villarreal sowie Lazio Rom. Mögliche Abnehmer für Aznou sind noch nicht vorstellig geworden.