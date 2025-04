Dem FC Bayern München und Trainer Vincent Kompany stehen aktuell die Sorgenfalten tief ins Gesicht geschrieben. Auf zahlreiche Abwehrspieler muss der Belgier verzichten, Alphonso Davies und Hiroki Ito fallen sogar sicher über die Saison hinaus aus. Logisch, dass der Rekordmeister in der Defensive im Sommer nachbessern möchte. Objekt der Begierde ist dabei ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Denn wie ‚tuttomercatoweb‘ und ‚calciomercato.com‘ unisono berichten, war Kompany beim Hinspiel des Pokalderbys zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand (1:1) vor Ort, um mit Inter nicht nur den kommenden Gegner in der Champions League zu beobachten, sondern mit Malick Thiaw vom AC auch einen potenziellen Neuzugang für den Sommer. Demnach steht der Ex-Schalker, an dem auch Bayer Leverkusen Interesse hat, weit oben auf der Wunschliste der Bayern. Über konkrete Gespräche ist derweil noch nichts bekannt.

Kompany bezieht Stellung

Kompany selbst äußerte sich heute auf der Pressekonferenz der Münchner vor dem Augsburg-Spiel am Freitag (20:30 Uhr) zu seinem San Siro-Besuch wie folgt: „Ich beschäftige mich viel mit Fußball. Es war für mich eine Chance, in meiner Freizeit schonmal über Inter Mailand nach- und einen Schritt vorauszudenken. Ich war nicht aus den Gründen vor Ort, die man vielleicht vermutet.“ Ein leichtes Dementi in der Causa Thiaw könnte in diese Aussage hineininterpretiert werden.

Thiaw wechselte 2022 zu den Rossoneri und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. In Mailand kam der Innenverteidiger in der laufenden Saison in wettbewerbsübergreifend 28 Spielen zum Einsatz und stand dabei meistens in der Startelf. Ein Transfer dürfte demzufolge nicht billig werden. Zuletzt waren 25 Millionen Euro als mögliche Ablöse im Gespräch.

Da Kompany mit Mehdi Benatia, Sportdirektor bei Olympique Marseille, vor Ort war, gibt es auch Spekualtionen über einen möglichen Austausch zwischen Benatia und Kompany wegen Flügelspieler Luis Henrique (23). Erst gestern hatte FT exklusiv berichtet, dass neben dem FC Bayern auch Bayer Leverkusen am Brasilianer interessiert ist.