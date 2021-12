Mertesacker bestätigt Balogun-Leihe

Per Mertesacker zufolge wird Folarin Balogun den FC Arsenal im Januar höchstwahrscheinlich auf Leihbasis verlassen. „Er spielt immer noch in der U23 und wird wahrscheinlich im Januar ausgeliehen, weil man zusätzliche Erfahrungen braucht, um die nächste Stufe zu erreichen, also muss er diesen Schritt machen“, wird der Leiter der Nachwuchsabteilung der Gunners von der ‚Metro‘ zitiert. Die ersten Interessenten stehen schon bereit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Balogun glänzt bei der U23 mit 13 Treffern sowie drei Assists in elf Einsätzen. Bei den Profis hat das 20-jährige Sturmtalent derzeit dennoch kaum Chancen. Mertesacker glaubt dennoch, dass der Youngster grundsätzlich „am ehesten in der Lage ist, diesen Schritt zu machen“. Bei Arsenal verlängerte Balogun seinen auslaufenden Vertrag im April bis 2025, zuvor waren auch einige Bundesligisten als mögliche Abnehmer gehandelt worden.