Bayer 04: Das Problem beim McAtee-Deal

Bayer Leverkusen wird in diesem Transferfenster wohl keine Chance mehr auf eine Leihe von James McAtee von Manchester City haben. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, gehen die Skyblues davon aus, dass der offensive Mittelfeldspieler im Kader von Pep Guardiola verbleiben wird. Grund dafür sind die FIFA-Transferbestimmungen. Ursprünglich wollte die Werkself den englischen U21-Nationalspieler bis zum Saisonende ausleihen, schwenkte jedoch nach Medienberichten am gestrigen Montag um auf Emiliano Buendia (28) von Aston Villa, der stattdessen bis zum Sommer den langzeitverletzten Martin Terrier (27) ersetzen soll.

Die FIFA-Regeln erlauben City lediglich sechs internationale Leihen. Mit Juma Bah (18), den der englische Meister am Montagabend von Real Valladolid loseiste und direkt bis Saisonende an den RC Lens weiterreichte, sind diese sechs Optionen jedoch bereits ausgereizt. Zwar sehen die Vorgaben Ausnahmen für junge Spieler bis 21 Jahre vor, die im abgebenden Verein ausgebildet wurden. Dies trifft allerdings auf keinen der sechs Kandidaten zu und McAtee selbst ist bereits 22 Jahre alt. Auch Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und Mainz 05 werden mit dem Engländer in Verbindung gebracht. Für das Trio wäre in diesem Winter maximal ein fester Transfer von McAtee möglich.