Schröder: Corona-Maßnahmen als Lockmittel

Rouven Schröder sieht in den hiesigen Anstrengungen im Kampf gegen Corona ein Argument für Spieler, in der Bundesliga zu bleiben. „Vielleicht kann es ein Vorteil sein, dass man im Fall von Deutschland sieht, wir haben hier eine Liga und ein Land, in dem man alles – sofern konzeptionell erlaubt – dafür tut, dass es seriös weitergeht“, bemerkt der Sportdirektor von Mainz 05 gegenüber dem ‚kicker‘.

Leistungsträger wie Robin Quaison (26), mit dem die 05er gerne verlängern würden, könnten auf diese Weise positiv beeinflusst werden, vermutet Schröder. „Ich glaube, so etwas vermittelt auch den Spielern: Wir sind in unserem Beruf sowie privat sehr gut aufgehoben und fühlen uns gut informiert und beraten“, so der Mainzer Sportchef. Umgekehrt könnte dies auch ein Faktor für potenzielle Neuzugänge aus dem Ausland sein.