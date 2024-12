Für Problemposition: Schlägt Leipzig in Italien zu?

Im Aufgebot von RB Leipzig tummeln sich die Top-Talente. Man kann die Uhr danach stellen, dass die Sachsen jedes Jahr einem oder mehreren Shootingstars zum Durchbruch verhelfen. Durch die Transferstrategie, junge Spieler bereits frühzeitig zu locken, um sie zu entwickeln, ist der Kader auch in der Breite gut besetzt. Einen Engpass gibt es lediglich auf den defensiven Außenbahnen, insbesondere auf der linken Seite. Dort verfügt man mit David Raum (26) nur über einen nominellen Linksverteidiger, der aktuell jedoch verletzt ausfällt. Zwar kann auch Benjamin Henrichs (27) diese Position bekleiden, ist aber eigentlich Rechtsfuß.

Logisch, dass Leipzig die Augen nach einem neuen Mann für die Linksverteidiger-Position offenhält. Fündig könnte man in Italien werden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, signalisieren die Leipziger Interesse an Patrick Dorgu von US Lecce. Der 20-Jährige wurde in diesem Jahr zu Dänemarks bestem Nachwuchstalent ausgezeichnet und ist aus der Startelf von Lecce nicht wegzudenken. Der Linksfuß ist auf beiden Außenbahnen sowohl offensiv als auch defensiv flexibel einsetzbar und strahlt darüber hinaus auch noch Torgefahr aus. Bereits dreimal konnte sich Dorgu in der laufenden Saison in die Torschützenliste eintragen. Ein Transfer dürfte allerdings nicht günstig werden, Lecce soll 40 Millionen Euro für den dänischen Nationalspieler aufrufen.

Neapel Favorit auf Transfer

Bereits in der Vergangenheit hat Dorgu das Interesse von Tottenham Hotspur und Chelsea auf sich gezogen, aktuell soll sich die SSC Neapel in der Pole Position befinden. Die Partenopei sieht den Flügelflitzer als ideale Ergänzung für das System von Trainer Antonio Conte und möchte Dorgu bereits im Winter verpflichten, ihn aber bis Saisonende nach Lecce zurückverleihen. Bei der Ablösesumme konnte man aber noch keinen gemeinsamen Nenner finden, Napoli bot bereits 30 Millionen Euro plus Boni, bislang beharrt Lecce aber noch auf den Forderungen. Womöglich öffnet sich ja ein Türchen für die Leipziger.