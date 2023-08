Chelsea einig mit Colwill

Levi Colwill wird dem FC Chelsea aller Voraussicht nach erhalten bleiben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Blues mit ihrem 20-jährigen Innenverteidiger auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Der Youngster erhält einen Vertrag bis Sommer 2029, so das Fachmagazin.

In den vergangenen Wochen wurde Colwill bei anderen Vereinen aus der Premier League gehandelt. Nun dürfte klar sein, dass es für den talentierten Abwehrmann an der Stamford Bridge weitergeht. Vergangene Saison war er an Brighton & Hove Albion ausgeliehen und bestritt 24 Saisonspiele.

