Kurios: Amiri lässt Transfer erneut platzen

Nadiem Amiri hat sich ein weiteres Mal gegen einen Transfer zu Leeds United entschieden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, teilte der 26-Jährige den Whites am gestrigen Nachmittag mit, dass er nicht zum Premier League-Absteiger wechseln möchte. Zuvor schaute sich der Mittelfeldspieler die Stadt und das Trainingsgelände des Klubs an, führte zudem Gespräche mit den Verantwortlichen. Ebenjene seien aus Sicht der Engländer positiv verlaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pikant: Bereits in der vergangenen Woche gab Amiri Leeds einen Korb, ehe er sich Richtung Wochenende doch für einen zum Verein um Ex-Gladbach-Trainer Daniel Farke entschieden haben soll. Nun also die erneute Kehrtwende. An die Werkself ist der Rechtsfuß nur noch ein Jahr gebunden.