Conceição dabei: Drei Trainer-Kandidaten in Rennes

In der Ligue 1 bahnt sich ein Trainerwechsel an, bei Stade Rennes zählen Sérgio Conceição, Rudi Garcia und Jorge Sampaoli zu den Favoriten auf die Nachfolge von Julien Stéphan. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato ist der Portugiese Conceição, der zwischen 2016 und 2017 in Nantes Trainer war, eine heiße Spur.

Vom Interesse an Sampaoli berichtet die französische ‚L’Équipe‘, bereits zuvor war Rudi Garcia in den Kreis der Kandidaten aufgenommen worden. Am Sonntag erlitt Rennes gegen Aufsteiger Auxerre eine klare 0:4-Niederlage, auch deshalb wird die Trennung von Stéphan erwartet. Alle drei Kandidaten haben bereits als Trainer in der Ligue 1 gearbeitet. Sie sind derzeit ohne Verein und verfügbar.