Hernández über Bayern-Zukunft & Messi-Vergleich

Lucas Hernández sieht bei der Frage nach seiner Zukunft beim FC Bayern keine Eile. Im ‚kicker‘ erläutert der Abwehrspieler: „Ich bin ja erst bei der Hälfte der Vertragslaufzeit, es bleibt also noch viel Zeit, um mich mit dem Verein auszutauschen. Da denke ich noch nicht an die Zukunft. Fakt ist, dass ich hier glücklich bin und dem Klub für alles danke, was er für mich getan hat.“

Bis 2024 ist Hernández noch an die Münchner gebunden. Unter Julian Nagelsmann ist der 25-jährige Franzose in der Innenverteidigung gesetzt. Das war nicht immer so. Teils schwere Verletzungen warfen Hernández immer wieder zurück: „Es waren keine einfachen Jahre. Die ersten eineinhalb Spielzeiten war ich verletzt, das war definitiv die schlimmste Zeit meiner Karriere, sehr kompliziert.“

„Auch Messi wird manchmal kritisiert“

Dann allerdings sei „das Glück zu mir zurückgekehrt, ich konnte wieder spielen und habe jetzt wieder Spaß am Fußball.“ Hernández fühle sich „im Verein wie auch in der Stadt sehr wohl. Der FC Bayern ist einer der besten Klubs der Welt.“ An einen Abschied habe der Linksfuß nie gedacht, „nicht einmal in den schwierigen Momenten. Mein Ziel war es immer, dass ich meinen Platz finde. Deshalb hatte ich hier unterschrieben.“

Seine Unterschrift ließ sich der FC Bayern eine vereinsinterne Rekordsumme kosten – 80 Millionen Euro Ablöse flossen 2019 an Atlético Madrid. Hernández weiß, „dass die Medien deshalb im Vergleich mit anderen Spielern bei mir etwas kritischer sind. Aber ich bin klar im Kopf und ein entspannter Mensch, deshalb kann ich damit umgehen. Auch Lionel Messi wird manchmal kritisiert. Kritik ist normal, sie gehört dazu in unserem Beruf.“