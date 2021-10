Zakaria: Nächste Gespräche vor Weihnachten

Max Eberl hat die Hoffnung, noch mit Denis Zakaria verlängern zu können. „Ich sehe uns da nicht chancenlos. Dass Denis sehr begehrt ist, ist uns natürlich vollkommen bewusst. Aber er weiß auch, was er an uns hat und wie wir ihn in den vergangenen Monaten während seiner Verletzung unterstützt haben. Es wird vor Weihnachten weitere Gespräche mit ihm geben. Wir werden alles versuchen, ihn zu halten“, so der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach in der ‚Sport Bild‘.

Zakarias Vertrag läuft zum Saisonende aus. Unter Trainer Adi Hütter hat der 24-Jährige zu alter Stärke zurückgefunden und ist im Mittelfeld gesetzt. In fünf Bundesliga-Einsätzen in dieser Spielzeit kommt er auf zwei Tore und eine Vorlage.