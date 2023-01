Getafe leiht Villar aus

Gonzalo Villar wird vorerst für den Rest der Saison in seiner spanischen Heimat auflaufen. Wie der FC Getafe mitteilt, kommt der 24-Jährige auf Leihbasis mit Kaufoption von der AS Rom. In der Hinrunde spielte Villar per Leihe für Sampdoria Genua.

