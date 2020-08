PSG-Boss will mit Neymar & Mbappé verlängern

Nasser Al-Khelaïfi hat sich zur Zukunft von Neymar (28) und Kylian Mbappé (21) geäußert. Im Anschluss an den 2:1-Viertelfinalsieg gegen Atalanta Bergamo sagte der Präsident von Paris St. Germain bei ‚RMC‘: „Wir wollen natürlich mit ihnen verlängern.“ Mit einem Augenzwinkern fügte der Vereinsboss an: „Sie werden niemals gehen, sie werden bleiben, da bin ich mir sicher.“

Hintergrund: Die beiden PSG-Stars liebäugeln seit geraumer Zeit mit einem Vereinswechsel. Neymar, 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona gekommen, träumt von einer Rückkehr zu seinem Ex-Verein. Mbappé, für den bis zu 180 Millionen Euro an die AS Monaco fließen können, wird immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.