BVB: Der Preis für Kudus

Das Interesse von Borussia Dortmund an Ghanas WM-Shootingstar Mohammed Kudus ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Nun bringt die ‚Sport Bild‘ eine mögliche Ablöse für den 22-Jährigen ins Spiel. Der Zeitung zufolge müssten die Schwarz-Gelben mindestens 20 Millionen an Ajax Amsterdam überweisen, um sich seine Dienste zu sichern. Kudus’ Beraterin Jennifer Mendelewitsch weilte bereits im Oktober an der Strobelallee und sprach mit Sportdirektor Sebastian Kehl über einen möglichen Transfer.

Bei Ajax sorgte Kudus vor allem in der Champions League für Aufsehen, kam allein in der Gruppenphase auf vier Tore und zwei Vorlagen. Auch die Weltmeisterschaft in Katar nutzte der Linksfuß, um auf sich aufmerksam zu machen. Beim 3:2-Sieg der Black Stars gegen Südkorea gelang ihm ein Doppelpack. Die Borussen planen den Variabel einsetzbaren Kudus als Nachfolger für Jude Bellingham ein, dessen Abschied im Sommer als wahrscheinlich gilt. Ein Faktor könnte dabei Otto Addo werden. Der Talente-Trainer des BVB betreute Ghanas Nationalmannschaft während des Turniers und könnte ihm zu einem Wechsel nach Dortmund raten.

