Union: Jaeckel will bleiben

Paul Jaeckel sieht seine Zukunft bis auf weiteres bei Union Berlin. Ein Wechsel in diesem Sommer ist laut ‚kicker‘ keine Option für den 24-jährigen Innenverteidiger, der sich stattdessen bei den Eisernen durchbeißen wolle.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit bestritt Jaeckel 13 Bundesligapartien von Beginn an. Diese Quote möchte der dynamische Rechtsfuß nach Möglichkeit verbessern. Sollte sich in der Vorbereitung abzeichnen, dass er noch weiter ins zweite Glied rückt, stellt sich allerdings die Frage, ob der ehemalige Fürther seinen Entschluss noch einmal überdenkt.

Lese-Tipp

Bericht aus Italien: Gosens-Wechsel zu Union geplatzt