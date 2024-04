Tuchel schießt gegen Hoeneß zurück: „Meilenweit an der Realität vorbei“

Thomas Tuchel war sichtlich fassungslos, als er vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf die Aussagen von Uli Hoeneß angesprochen wurde. Vor allem der Punkt, er könne keine jungen Spieler entwickeln, trifft Tuchel. „Das ist so meilenweit an der Realität vorbei, ich weiß gar nicht wie ich drauf antworten soll“, so der Trainer des FC Bayern bei ‚Sky‘.

Er sei in seiner „„Trainerehre verletzt. Wenn wir etwas nachgewiesen haben in den letzten 15 Jahren, dann dass Spieler aus der Akademie immer einen Platz bei uns haben, wenn sie ihre Leistung bringen.“ Tuchel weiter: „Ich habe wenig Verständnis dafür. Ich finde es absolut haltlos.“

Vorausgegangen war die öffentliche Anschuldigung von Hoeneß, Tuchel wolle lieber fertige Spieler verpflichten als sie selbst zu entwickeln: „Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen. Ich meine, man sollte hart an ihnen arbeiten und ihnen Selbstvertrauen geben.“

Zum Wohle aller Beteiligten werden sich die Wege im Sommer trennen. Allerdings lautet die Frage, wer Tuchel ersetzen wird. Hinter der Personalie Ralf Rangnick prangt ein größeres Fragezeichen als zuletzt angenommen.