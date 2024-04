Bericht: Rangnick zweifelt an Bayern-Job

Dem FC Bayern droht auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer womöglich die nächste große Pleite. Nach Informationen der ‚Salzburger Nachrichten‘ hegt Topkandidat Ralf Rangnick Zweifel, ob er das Angebot der Münchner annehmen möchte.

Aus dem Umfeld des österreichischen Bundestrainers sei zu vernehmen, dass er den Job nur unter gewissen Voraussetzungen antreten will. Zu diesen zähle ein „sehr gewichtiges Wort“ in Transferfragen sowie Entscheidungsgewalt in Sachen Betreuerstab.

Kompetenzgerangel mit Eberl und Freund

All diese Fragen stehen schon seit einiger Zeit im Raum – und dürften nicht so leicht aufzudröseln sein. Schließlich hat gerade erst Max Eberl sein Amt als Sportvorstand angetreten. Und auch Sportdirektor Christoph Freund dürfte sich in seinen Kompetenzen nicht vollkommen beschneiden lassen.

Laut den ‚Salzburger Nachrichten‘ will Rangnick seinen Entschluss im Anschluss an dieses Wochenende bekanntgeben. Und es könnte durchaus sein, dass die Bayern doch noch einmal umschwenken müssen. So oder so – die gesamte Suche ist schon jetzt geprägt von Absagen, Kehrtwenden und dauerhaft schlechter Presse.