Karlsruhe leiht Simic aus

Der Karlsruher SC darf sich auf seinen vierten Neuzugang freuen. Wie der Klub offiziell mitteilt, wechselt der 21-jährige Stürmer Roko Simic auf Leihbasis von Cardiff City zum Zweitligisten. Der kroatische U21-Nationalspieler wechselte 2024 für zwei Millionen Euro von RB Salzburg in die Championship zu Cardiff. In der vergangenen Saison wurde er an den belgischen Erstligisten KV Kortrijk verliehen, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Badenern winkt nun ein neues Abenteuer. „Ich habe von Anfang an gespürt, dass Roko für seine neue Herausforderung beim KSC brennt. Wir haben uns zum Ende der letzten Saison im BBBank Wildpark getroffen und sofort ein sehr gutes Gespräch geführt. Da wir Roko schon seit längerem beobachten, wussten wir natürlich um seine Qualität. Roko ist ein moderner Mittelstürmer mit starker Physis, guter Technik und ausgeprägtem Torinstinkt. Insgesamt war die Verpflichtung dann das Ergebnis von hervorragender Arbeit und Zusammenspiel auch von Trainerteam und Kaderplanung“, erklärte Geschäftsführer Sport Mario Eggimann.