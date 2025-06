Klopp spricht über Trainer-Comeback

Auch über ein Jahr nach seinem Rücktritt beim FC Liverpool erteilt Jürgen Klopp den Spekulationen um eine Rückkehr auf die Trainerbank eine klare Absage. „Zuletzt meinte hier und da schon mal einer zu mir: ‚Mensch, du setzt dich bestimmt bald wieder auf die Bank‘. Mein Gefühl sagt mir: ‚Nein‘. Ich habe meinen Job geliebt. Doch ich vermisse nichts“, erklärt der 58-Jährige im Interview mit der ‚Welt am Sonntag‘.

Seit 2025 ist Klopp als Head of Global Soccer im Red-Bull-Kosmos aktiv und zieht hinter den Kulissen die strategischen Fäden. Stationen bei Mainz 05, Borussia Dortmund und am Ende Liverpool prägten seine beeindruckende Trainerkarriere. Auch als Bundestrainer wurde er immer wieder gehandelt. Klopp erklärt, warum er nach der Entlassung von Hansi Flick im September 2023 nicht zur Verfügung stand: „Die Saison davor lief für Liverpool nicht so gut. Da hätte ich ja sagen können, weil es vielleicht besser gewesen wäre, mal etwas anderes zu machen. Ich wollte es nicht. Und bei der Entscheidung ging es auch nicht um den Job des Bundestrainers an sich. Ich konnte Liverpool so nicht verlassen.“