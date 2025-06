Neben Bayer: Nächster Bundesligist an Elliott dran

Der Gewinn der Premier League dürfte auch für Harvey Elliott ein Highlight in seiner immer noch jungen Karriere gewesen sein. Ein tragender Faktor war der Mittelfeldspieler jedoch nicht, weshalb er über eine Luftveränderung nachdenkt. Diese könnte in der Bundesliga erfolgen, neben Bayer Leverkusen hat nun ein weiterer Klub Lunte gerochen.

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist der Linksfuß auf dem Radar von RB Leipzig gelandet. Bei den Sachsen steht in diesem Sommer unter dem neuen Trainer Ole Werner ein Umbruch an, Elliott könnte dabei die Offensive beleben. Neben dem Brauseklub sind dem Blatt zufolge auch Brighton Hove & Albion und West Ham United an dem 22-Jährigen interessiert.

Zwar kam Elliott in der abgelaufenen Saison nur zu 18 Premier League-Einsätzen, die meisten davon als Joker, dennoch dürften die Reds den Linksfuß nicht verramschen. Schließlich ist man an der Anfield Road nach der Transferoffensive auf Einnahmen angewiesen. Elliots Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2027. Am morgigen Samstag trifft er mit der englischen U21im EM-Finale auf das deutsche Team.