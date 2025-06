Leihe: Nächster Krattenmacher-Klub steht fest

Toptalent Maurice Krattenmacher wird in der kommenden Saison erneut Spielpraxis in der 2. Bundesliga sammeln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der FC Bayern mit Hertha BSC über eine Ausleihe des 19-Jährigen verständigt. Der U20-Nationalspieler war vor der Klub-WM frühzeitig von seinem vorherigen Leihverein SSV Ulm zum FCB zurückgekehrt, um sich beim Turnier Trainer Vincent Kompany zu empfehlen. Dort kam der Youngster jedoch nicht zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Krattenmacher war bereits am Mittwoch aus den USA abgereist, um so schnell wie möglich mit einem neuen Leihverein in die Vorbereitung zu starten. Mehrere Vereine aus dem deutschen Ober- und Unterhaus zeigten Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler. Der Hauptstadtklub hat nun das Rennen gemacht.