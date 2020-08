Fortuna holt Hartherz an Bord

Fortuna Düsseldorf hat wieder einen Linksverteidiger im Kader. Von Arminia Bielefeld kommt Florian Hartherz ablösefrei ins Rheinland. Der 27-Jährige unterzeichnet einen bis 2022 datierten Vertrag.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei der Fortuna. Für uns wird es darauf ankommen, in den nächsten Wochen ein gutes Team zu werden und von Beginn an die 2. Bundesliga anzunehmen. Dabei möchte ich mit meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, einen großen Beitrag leisten“, sagt Havertz über seinen neuen Klub.

Bei der Fortuna soll Hartherz die vakante Linksverteidiger-Position bekleiden. Dort herrschte großer Bedarf, seitdem klar war, dass Niko Gießelmann (zu Union Berlin), Markus Suttner (noch offen) und Diego Contento (zum SV Sandhausen) den Klub allesamt verlassen.