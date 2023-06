M’gladbach: Preisschilder für Elvedi & Neuhaus

Bislang machen Florian Neuhaus (26) und Nico Elvedi (26) keine Anstalten, ihre Arbeitspapiere bei Borussia Mönchengladbach zu verlängern. Bei beiden Spielern läuft der Vertrag in einem Jahr aus. Sportchef Roland Virkus machte zuletzt klar: „Wir befinden uns in Gesprächen mit den beiden Spielern und wünschen uns, dass sie sich in diesem Sommer klar und konsequent zu Borussia und unserem Weg bekennen. Sollte es nicht so kommen, müssen wir mit Blick auf die Vertragssituation eine Lösung finden.”

Das heißt konkret: Wenn die Situation bleibt, wie sie ist, dann sollen Käufer gefunden werden. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat man in Gladbach auch schon eine Idee, wie teuer das Duo sein soll. Bei jeweils zehn Millionen Euro liegt die Verhandlungsbasis aus Sicht der Fohlen.

In sportlicher Hinsicht würde die Borussia im Zuge des geplanten Umbruchs gerne weiter auf die beiden Leistungsträger zurückgreifen. An Elvedi bekundet vor allem die AS Rom Interesse. Mit einem konkreten Angebot sind die Giallorossi aber bislang weder an den Innenverteidiger noch Virkus herangetreten. Neuhaus liegen dem Vernehmen nach ebenfalls noch keine konkreten Angebote anderer Vereine vor.