BVB: Gerüchte um Klopp-Rückkehr

Nach knapp neun Jahren wird Jürgen Klopp den FC Liverpool im Sommer verlassen. Eingeplant hat der 56-Jährige dann erst einmal eine Auszeit. Wie es im Anschluss weitergeht – völlig offen. In England machen nun Gerüchte um eine Rückkehr zu Borussia Dortmund die Runde.

Der ‚Independent‘ berichtet unter Berufung auf Quellen aus dem Verein, dass Klopp im Jahr 2025 als „Head of football“, also in einer leitenden Führungsrolle abseits des Platzes, zum BVB zurückkehren könnte. Konkret scheinen die Pläne noch nicht, gesprochen wird über dieses Szenario hinter den Kulissen aber immer häufiger, berichtet der ‚Independent‘.

Die Sportliche Leitung hat der BVB gerade erst umstrukturiert: Sven Mislintat übernimmt als Technischer Direktor, Lars Ricken perspektivisch als Watze-Nachfolger den Posten des Geschäftsführer Sport und Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor.

Lässt bald auch Klopp seine Expertise einfließen? In Dortmund würde man den Pokal- und zweifachen Meistertrainer jedenfalls mit offenen Armen empfangen, das ist klar.