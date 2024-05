EM-Kader: Österreich mit viel Bundesliga-Erfahrung

Der österreichische Fußballverband hat den Kader für die im Sommer anstehende Europameisterschaft veröffentlicht. Mit an Bord ist einiges an Bundesliga-Prominenz. Insgesamt stehen 17 aktuelle oder ehemalige Spieler der deutschen Eliteliga im Aufgebot.

Ralf Rangnick hat 29 Kicker in das vorläufige Aufgebot berufen. Bis zur endgültigen Registrierung am 7. Juni muss der österreichische Bundestrainer noch drei Spieler streichen. Österreich trifft bei der EM in Gruppe D auf Frankreich, Polen und die Niederlande.

Der Kader

Torhüter: Niklas Hedl (SK Rapid), Tobias Lawal (LASK), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Patrick Pentz (Bröndby IF)

Verteidigung: Flavius Dniliuc (Red Bull Salzburg), Kevin Danso (RC Lens), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05), Stefan Posch (FC Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld: Thierno Ballo (Wolfsberger AC), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (1. FC Köln), Konrad Laimer (FC Bayern München), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Angriff: Marko Arnautovic (Inter Mailand), Maximilian Entrup (TSV Hartberg), Michael Gregoritsch (SC Freiburg), Andreas Weimann (West Bromwich Albion)