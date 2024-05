Braunschweig verpflichtet Ehlers

Trotz des verpassten Aufstiegs mit Dynamo Dresden zieht es Kevin Ehlers (23) in die zweite Liga. Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei zu Eintracht Braunschweig. Bei den Niedersachsen unterschreibt Ehlers bis 2027. „Kevin bringt für sein junges Alter schon viel Erfahrung im Profifußball mit und soll bei uns nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Er kennt und schätzt die Wucht eines Traditionsvereins und konnte seine Qualitäten auch schon in der 2. Bundesliga nachweisen“, so Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel.

In Braunschweig habe man „die absolute Überzeugung, dass er unsere Defensive verstärkt und uns auch im Spiel mit dem Ball besser machen kann.“ Ehlers, der Dynamo Dresden nach 100 Einsätzen verlässt, freut sich „unglaublich, ein Teil des Traditionsvereins Eintracht Braunschweig zu werden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das fantastische Umfeld haben mich sofort überzeugt.“