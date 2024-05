Werders Plan mit Leihspieler Alvero

Der SV Werder Bremen leitet die ersten konkreten Schritte in die Wege, um Leihspieler Skelly Alvero (22) an Bord zu halten. Gegenüber der ‚DeichStube‘ bestätigt Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz, der zeitnah zum Geschäftsführer aufsteigen wird, dass Kontakt zu Alveros Stammverein Olympique Lyon geknüpft wurde: „Wir haben bei Lyon unser Interesse daran hinterlegt, mit Skelly auch in der neuen Saison weitermachen zu wollen.“

Sowohl die Grün-Weißen als auch der zentrale Mittelfeldspieler selbst machen keinen Hehl daraus, die Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen. Die vereinbarte Kaufoption über 6,25 Millionen Euro will man an der Weser allerdings nicht unbedingt ziehen. Stattdessen hoffe der Bundesligist darauf, mit den Franzosen frei über die Summe zu verhandeln, um den Preis noch ein wenig zu drücken. In Lyon steht der 2,02 Meter große Hüne bis 2028 unter Vertrag.