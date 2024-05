EM-Aufgebot: Slowenien mit Sesko & Oblak

Der slowenische Kader für die Europameisterschaft in Deutschland wurde veröffentlicht. Mit im Aufgebot steht neben Torhüter Jan Oblak von Atlético Madrid auch Angreifer Benjamin Sesko von RB Leipzig.

Trainer Matjaz Kek beruft insgesamt 30 Spieler in den vorläufigen Kader. Da beim Turnier maximal 26 Akteure pro Team erlaubt sind, werden vier Spieler noch weichen müssen. In der Gruppe C trifft Slowenien auf England, Dänemark und Serbien.

Der Kader

Torhüter: Jan Oblak (Atlético Madrid), Vid Belec (APOEL Nikosia), Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana)

Verteidigung: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blazic (Lech Poznan), David Brekalo (Orlando), Vanja Drkusic (Sochi), Erik Janza (Gornik Zabrze), Zan Karnicnik (Celje), Petar Stojanovic (Sampdoria), Zan Zaletel (Viborg)

Mittelfeld: Timi Max Elsnik (Olimpija Ljubljana), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tim Horvat (Sturm Graz), Jasmin Kurtic (Südtirol), Sandi Lovric (Udinese), Benjamin Verbic (Panathinaikos), Miha Zajc (Fenerbahce), Adrian Zeljkovic (Spartak Trnava), Nino Zugelj (Bodo/Glimt)

Angriff: Zan Celar (Lugano), Josip Ilicic (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Andraz Sporar (Panathinaikos), Zan Vipotnik (Girondins Bordeaux), Luka Zahovic (Pogon Stettin)