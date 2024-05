Unterschrift diese Woche: Heldt auf dem Sprung zu Union

Horst Heldt steht dicht vor einer neuen Aufgabe in der Bundesliga. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist sein Wechsel zu Union Berlin beschlossene Sache. Die Unterschrift soll bereits in dieser Woche erfolgen. Heldt soll die Position als Geschäftsführer Profifußball übernehmen und somit im Organigramm sogar über Oliver Ruhnert fungieren, der den Eisernen in neuer Funktion erhalten bleibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Duo kennt sich aus gemeinsamen Tagen bei Schalke 04. Von 2011 bis 2016 bekleidete Heldt die Position des Sportvorstandes, Ruhnert fungierte als Leiter der Nachwuchsabteilung. Die gegenseitige Wertschätzung soll nach wie vor Bestand haben. Die Gespräche zwischen beiden Parteien laufen bereits seit Wochen.