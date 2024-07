BVB: Couto-Transfer nächste Woche fix?

Yan Couto ist offenbar nicht mehr allzu weit von einer Vertragsunterschrift bei Borussia Dortmund entfernt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist es möglich, dass der Rechtsverteidiger schon am kommenden Donnerstag mit ins BVB-Trainingslager ins Schweizer Bad Ragaz reist.

Den Weg in Manchester Citys Vorbereitungscamp sei Couto gar nicht erst angetreten. Mit dem BVB ist sich der Brasilianer dem Vernehmen nach einig – was noch fehlt, ist das Agreement zwischen Dortmund und Manchester.

Das bislang letzte Angebot der Borussia beläuft sich auf 20 Millionen Euro plus Boni, während City 30 Millionen Euro fordert. Die Differenz ist also überschaubar und könnte in den kommenden Tagen überbrückt werden. Couto, die vergangenen beiden Saisons an den FC Girona verliehen, steht in England nur noch bis 2025 unter Vertrag.