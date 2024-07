Union: Bundesliga-Angebot für Puchacz abgelehnt

Holstein Kiel ist bei Union Berlin abgeblitzt. Das polnische ‚Meczyki.pl‘ berichtet, dass die Störche beim Ligarivalen eine Offerte für Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz hinterlegt haben – ohne Erfolg. Die Köpenicker sollen das Angebot bereits abgelehnt haben.

Die abgelaufene Saison verbrachte Puchacz beim 1. FC Kaiserslautern in Liga zwei und zeigte starke Leistungen (elf Scorerpunkte). Das hat auch beim 1. FC Heidenheim und FC Augsburg Interesse geweckt. An Union ist der 25-jährige Pole vertraglich bis 2025 gebunden, ob er über den Sommer hinaus in der Hauptstadt bleibt, ist fraglich.