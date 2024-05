Erfolglose Trainersuche: Bayer-Spitze gegen Bayern

Die schier endlose Trainersuche des FC Bayern bleibt auch bei der Konkurrenz nicht unkommentiert. Fernando Carro, CEO des Deutschen Meisters Bayer Leverkusen, kann sich eine Spitze gegen die Münchner nicht verkneifen. „Ich glaube, dass es Gründe gibt, warum die keinen Trainer haben“, so der Spanier bei ‚Welt.TV‘, ohne ins Detail zu gehen.

Einer der Gründe für Bayerns Trainermisere hat direkt mit Carro und seinen Leverkusener Mitstreitern zu tun: Am Anfang stand die Absage von Xabi Alonso, der die Werkself auch in der nächsten Saison trainieren wird. Allzu hart will dessen Chef aber nicht mit dem FCB ins Gericht gehen. Carro betont: „Ich glaube, dass die Bayern-Verantwortlichen über Jahre eine gute Arbeit gemacht haben. Deswegen sollte man nicht wegen ein paar Wochen, in denen sie auf einen Trainer warten, alle kritisieren.“