Neue Führungsetage: Der BVB-Plan für den Sommertransfermarkt

Borussia Dortmund stellt sich auf der Führungsetage neu auf. Zum 1. Mai treten Lars Ricken und Sven Mislintat ihre neuen Ämter an der Strobelallee offiziell an. Während Ricken perspektivisch den Job von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke übernimmt, heuert Mislintat als Technischer Direktor an.

Gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl wird das Trio den Kader umkrempeln. Laut der ‚Sport Bild‘ ist die Devise klar: Die Mannschaft soll deutlich verjüngt werden. In dem Bericht bezieht sich die Fachzeitschrift auf besorgniserregende Daten.

Nachdem in der Saison 2018/19 noch 46 Prozent der gesamten Spielzeit von Akteuren absolviert wurde, die 23 Jahre oder jünger waren, kommen die Youngsters in diesem Jahr deutlich weniger zum Zug (zwölf Prozent). Im Umkehrschluss lässt sich festhalten, dass in dieser Saison „bislang 88 Prozent der gesamten Spielzeit von Ü23-Profis absolviert wurde“.

Zahlreiche Neue im Blick

In den vergangenen Jahren zog die Borussia einige vielversprechende Talente wie Jude Bellingham (20/Real Madrid) oder Erling Haaland (23(Manchester City) an Land, die mit einem deutlichen Transferplus weiterverkauft wurden. Ein neues Juwel haben die Verantwortlichen in Spanien ausfindig gemacht. Die Rede ist von Brian Fariñas (18/FC Barcelona).

Eine konkretere Spur führt dieser Tage zu Dean Huijsen (19/Juventus Turin). Die Dortmunder sollen bereits ein erstes Angebot für die aktuell an die AS Rom verliehene Abwehrkante vorbereiten. Des Weiteren geistern die Namen von Rayane Messi (16/ FCO Dijon), Cardoso Varela (15/FC Porto), Joane Gadou (17) und Senny Mayulu (17/beide Paris St. Germain) durch die Dortmunder Flure.

Routinier als Hummels-Nachfolger?

Eine Ausnahme erwägen die Verantwortlichen allem Anschein nach, was das Erbe von Mats Hummels (35) betrifft. Der Weltmeister von 2014 hat zwar noch keine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen, muss aber zumindest mittelfristig ersetzt werden. Als möglicher Nachfolger hatte sich in den vergangenen Wochen Jeff Chabot (26/1. FC Köln) herauskristallisiert.

Schließlich machte jüngst ein Gerücht über niemand geringeren als Virgil van Dijk (32/FC Liverpool) die Runde. Tatsächlich soll der Bundesligist nach Informationen der ‚Bild‘ über eine mögliche Zusammenarbeit diskutieren, ein Transfer sei wirtschaftlich aber „schwierig zu realisieren“.