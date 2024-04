Huijsen-Poker: BVB bereitet Angebot vor

Borussia Dortmund konkretisiert die Bemühungen um Innenverteidiger-Juwel Dean Huijsen. Das italienische ‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass der BVB eine erste Offerte für den spanischen U21-Nationalspieler vorbereitet. Dem Vernehmen nach fordert Juventus Turin eine Ablöse im Bereich von 25 bis 30 Millionen Euro.

Das Eingangsgebot der Borussia dürfte demnach etwas geringer ausfallen. Bis zum Sommer ist Huijsen noch von der Alten Dame an die AS Rom verliehen. Die Giallorossi selbst würden den hochveranlagten 19-Jährigen gerne an Bord halten. ‚Calciomercato.com‘ zufolge ist es allerdings unwahrscheinlich, dass Juve einem weiteren Leihgeschäft zustimmt.

Stattdessen soll für den Stammverein ein fester Transfer in Frage kommen. Die Dortmunder beschäftigen sich jedenfalls schon eine Weile mit Huijsen. Weil auch andere Klubs die Fühler nach 1,97-Hünen ausgestreckt haben – darunter Ligarivale RB Leipzig sowie das zahlungskräftige Newcastle United – legen die Schwarz-Gelben nun einen Zahn zu.