Neues Leuchtturmprojekt: Wildert der BVB bei Barça?

Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Jahren europaweit einen exzellenten Ruf als Klub erarbeitet, in dem Talente den letzten Schritt zum Superstar gehen können. Leuchtturmprojekte wie Erling Haaland und Jude Bellingham stehen sinnbildlich für diese Philosophie. Ein neues Projekt könnte vom FC Barcelona nach Dortmund wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das Onlineportal ‚CaughtOffside‘ berichtet, streckt der BVB gemeinsam mit dem FC Arsenal die Fühler nach Brian Fariñas aus. Der Mittelfeldspieler wird seit 2018 in La Masia ausgebildet, der Sprung zu den Profis war ihm bislang aber nicht vergönnt.

Lese-Tipp

Fati: Zukunft bei Barça?

Keine Profiperspektive in Barcelona

Bislang flog der 18-Jährige unter dem Radar. International auf sich aufmerksam konnte Fariñas in der diesjährigen Youth League-Saison machen. Für Barças U19 sammelte er in der Nachwuchskönigsklasse fünf Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Barcelona steht Fariñas noch bis 2025 unter Vertrag. Eine echte Profiperspektive scheint er im Camp Nou aber nicht zu haben. Und auch in Nordlondon ist fraglich, ob er direkt eine Chance in der Premier League bekommen würde. In Dortmund ist die Perspektive schon allein aufgrund der Klub-DNA deutlich besser.