FCN verabschiedet neun Spieler

Neun Spieler sagen "Servus"

Am Sonntag bestreitet der Club sein letztes Saisonspiel beim HSV, anschließend geht es für das Team direkt in den Urlaub. Vorher fand deshalb in dieser Woche im Rahmen eines gemeinsamen Mannschaftsabends noch die Verabschiedung der Spieler statt, die in der kommenden Saison nicht mehr für den Club auflaufen werden.