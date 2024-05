Konkurrenz ausgestochen: Darmstadt holt Marseiler

Der SV Darmstadt hat das Rennen um Luca Marseiler (27) für sich entschieden. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilt, wechselt der Offensivspieler zur neuen Saison ans Böllenfalltor. Marseiler, an dem auch die Zweitligisten aus Nürnberg, Karlsruhe und Kaiserslautern dran waren, kommt ablösefrei vom Drittligisten Viktoria Köln und der Empfehlung von 22 Scorerpunkten (13 Tore, neun Assists) aus 32 Spielen nach Darmstadt.

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht schätzt „Lucas Kreativität, seine Technik und seine Fähigkeiten im Eins-gegen-eins. Außerdem hat er in Köln seine Torgefahr und auch seinen Biss unter Beweis gestellt.“ Der Neuzugang betont: „Die gesamte Entwicklung des Vereins in der jüngeren Vergangenheit ist beeindruckend, hier wird seit vielen Jahren gute Arbeit verrichtet. Die Verantwortlichen haben sich in Darmstadt sehr um mich bemüht und mir ein klares Konzept aufgezeigt, wie sie meine Rolle sehen und die kommende Saison angehen wollen.“