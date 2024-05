Ein Abgang steht schon fest: Zweitligist buhlt um BVB-Duo

Hannover 96 blickt auf der Suche nach Kaderverstärkungen zu Borussia Dortmund. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge haben es zwei BVB-Profis den Verantwortlichen von 96 angetan. Die Rede ist von Innenverteidiger Antonios Papadopoulos (24) und Mittelfeldakteur Ole Pohlmann (23).

Papadopoulos wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Schon eine Weile steht fest, dass der gebürtige Stuttgarter, der in der Regel bei Dortmunds Zweitvertretung zum Zug kommt, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Ob er letztendlich in Hannover landen wird, ist laut der ‚Bild‘ noch nicht geklärt. Der Zweitligist beschäftige sich zwar mit Papadopoulos, größer sei jedoch das Interesse an Pohlmann.

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler macht in Liga drei mit starken Werten auf sich aufmerksam: 13 Tore und zehn Assists stehen nach 29 Einsätzen zu Buche. Das Problem für 96-Sportchef Marcus Mann: Der Rechtsfuß ist vertraglich bis 2025 gebunden. Dem Boulevardblatt zufolge fordert die Borussia rund eine Million Euro für Pohlmann. Eine Summe, die man in Niedersachsen nicht bereitstellen kann.

Bundesliga-Konkurrenz

Darüber hinaus signalisiert mit dem SV Werder Bremen auch ein Bundesligist Interesse an dem Shootingstar, der eine Luftveränderung anstrebt, sollte der BVB ihm keine klare Perspektive bei den Profis aufzeigen. Die Chancen für Hannover auf eine Verpflichtung könnten also besser sein.