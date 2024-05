Freiburg: Kommt noch ein neuer Stürmer?

Der SC Freiburg schaut sich weiter nach Verstärkungen um. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen noch einen weiteren flexibel einsetzbaren Offensivspieler verpflichten. Mit Eren Dinkci (22) holten die Breisgauer bereits einen ähnlichen Spielertypen für fünf Millionen Euro vom SV Werder Bremen.

Dass nun noch eine zweite Verstärkung für den Angriff gesucht wird, liege an der aktuellen Situation von Junior Adamu (22) und Daniel-Kofi Kyereh (28), die beide in dieser Saison aus unterschiedlichen Gründen sportlich kein Faktor sind. Bei Erstgenanntem stuft der ‚kicker‘ einen Sommerabschied – per Leihe oder permanent – als wahrscheinlich ein.