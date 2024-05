Die DFB-Nominierungen im Live-Ticker

Durch die Nominierung von Aleksandar Pavlovic (20) konnte man es bereits erahnen: der Name von Leon Goretzka wird laut ‚Sport Bild‘ am Donnerstag bei der Bekanntgabe des EM-Kaders fehlen. Trotz eines Leistungsschubs in den vergangenen Spielen des FC Bayern wird Julian Nagelsmann offenbar auf die Dienste des Achters verzichten.