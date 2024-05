EM: Frankreich mit großer Überraschung im Kader

Am Abend hat Didier Deschamps auf einer Pressekonferenz den Kader für die bevorstehende Europameisterschaft in Deutschland bekanntgegeben. Eine große Überraschung ist auch dabei. N’Golo Kanté hat es geschafft. Der 33-Jährige war seit 2022 nicht mehr Teil der Équipe Tricolore und spielt seit vergangenem Sommer in Saudi Arabien für Al Ittihad.

Deschamps zählt bei seinem Vorhaben nur auf zwei Profis aus der Bundesliga: Kingsley Coman und Dayot Upamecano vom FC Bayern. Statt den möglichen 26 Spielern nominiert der Trainer von Les Bleus nur 25.

Der Kader

Torhüter: Mike Maignan (AC Mailand), Brice Samba (RC Lens), Alphonse Areola (West Ham United)

Verteidigung: Theo Hernandez (AC Mailand), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter Mailand), Ibrahima Konaté (FC Liverpool), Jonathan Clauss (Olympique Marseille), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern)

Mittelfeld: Adrien Rabiot (Juventus Turin), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG), Youssouf Fofana (AS Monaco), N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Angriff: Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (FC Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter Mailand), Olivier Giroud (AC Mailand), Ousmane Dembélé (PSG), Randal Kolo Muani (PSG)