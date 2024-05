Inter-Legende Stankovic wird Spartak-Coach

Spartak Moskau hat eine Legende von Inter Mailand an Bord geholt. Der russische Erstligist verkündet, dass Dejan Stankovic ab der kommenden Spielzeit als Cheftrainer übernehmen wird. Zur Vertragslaufzeit macht der Hauptstadtklub keine Angabe.

Stankovic steht noch bis Ende Juni in Ungarn unter Vertrag. Dort coacht er Ferencvaros Budapest. Mit den Grün-Weißen war er in der laufenden Spielzeit auch in der Europa Conference League aktiv, musste sich dort in der Zwischenrunde aber Olympiakos Piräus geschlagen geben.