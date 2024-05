13 Saisontore: Bayern schnappt sich Sturmtalent

Der FC Bayern hat den 16-jährigen Noah Codjo-Evora vom FC Annecy unter Vertrag genommen. Das teilt der französische Zweitligist offiziell mit. In München unterschreibt Codjo-Evora, der zunächst für den Nachwuchs und die zweite Mannschaft eingeplant ist, bis 2027.

Nach Angaben der ‚L’Équipe‘ wird sich das Arbeitspapier später in einen Profivertrag umwandeln. Die Bayern sollen den Mittelstürmer schon seit einiger Zeit beobachten. Für Annecys U17 hat Codjo-Evora in dieser Saison 13 Tore in 25 Spielen geschossen.

Sein Verein teilt mit: „Wir sind stolz darauf, dass wir Noah in seiner Entwicklung begleiten durften und ihn als Spieler und als Mensch haben wachsen sehen. Sein Weggang markiert nicht nur das Ende eines großartigen Abenteuers mit uns, sondern auch den Beginn eines neuen, vielversprechenden Kapitels für ihn. Der gesamte Verein dankt ihm für seine Professionalität und seinen Einsatz unter unseren Farben.“