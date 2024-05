Werder: Keine Angst vor Schmid-Transfer

Werder Bremen hält bei Romano Schmid alle Trümpfe in der Hand. Wie der ‚kicker‘ berichtet, verfügt der 24-Jährige in seinem im Dezember verlängerten Vertrag über keine Ausstiegsklausel. Eine Ablösesumme in einem möglichen Transferfall wäre also frei verhandelbar. Gut möglich, dass die Werder-Verantwortlichen von diesem Umstand Gebrauch machen werden. Denn Schmid spielt zurzeit seine beste Saison im SVW-Dress und wird aller Voraussicht nach mit Österreich an der EM teilnehmen.

Dass das Interessenten auf den Plan rufen könnte, liegt auf der Hand. Konkrete Gerüchte gibt es zurzeit aber nicht. Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz betont zudem, dass man im Fall der Fälle nicht zum Verkauf gezwungen wäre: „Wir sind in einer Situation, in der wir schon auch anders agieren können. Und es ist nicht so, dass wir jetzt auf alles reagieren müssen, was kommt. Man will immer einen Kern der Mannschaft halten.“