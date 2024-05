Woltemade begründet Werder-Abschied

Nick Woltemade hat Stellung zu seinen Gründen für den Abschied von Werder Bremen bezogen. Man habe sich zuletzt zwar um ihn bemüht, „aber mein Eindruck ist jetzt nicht unbedingt nur durch die aktuelle Saison entstanden, sondern auch durch die Zeit davor. Da hätte man sich vielleicht ab und zu mehr Unterstützung und Überzeugung gewünscht“, erklärt der 22-jährige Angreifer im Gespräch mit dem ‚kicker‘.

Insgesamt sei seine Entscheidung ein langer Prozesse gewesen: „Dieses Gefühl, dass man dem Verein auch sportlich wichtig ist und dass es mit mir einen langfristigen Plan gibt, war zumindest vor dieser Spielzeit nach meinem Empfinden nicht immer da.“ Inzwischen ist Woltemade als Sturmpartner von Marvin Ducksch (30) über weite Strecken und vor allem in Abwesenheit von Justin Njinmah (23) gesetzt. Der Wunsch nach Veränderung habe aber nicht nur sportliche Hintergründe, betont Woltemade: „Es war auch so, dass ich einfach gerne raus wollte aus Bremen und meinem gewohnten Umfeld. Ich lebe seit 20 Jahren hier, kenne alles, die ganze Stadt, jeden Stadtteil. Ich wollte wieder was Neues sehen.“ Dem Vernehmen nach wird Woltemade ablösefrei zum VfB Stuttgart wechseln, offiziell bestätigt ist der Transfer aber noch nicht.