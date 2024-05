Dreesen bestätigt: Kein Kontakt zu Real wegen Davies

In den möglichen Wechsel von Alphonso Davies zu Real Madrid kommt weiter keine Bewegung. Wie der ‚kicker‘ berichtet, war der Kanadier auch beim gemeinsamen Mittagessen vor dem Champions League-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid kein Thema. Demnach gab es dahingehend „null Austausch“, da in diesem Rahmen „nie über einzelne Spieler gesprochen wird“, versichert CEO Jan-Christian Dreesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Christoph Freund stellt zudem einmal mehr klar, dass bislang kein offizielles Angebot aus Madrid vorliegt. Vielmehr spreche der Rekordmeister weiterhin mit Davies über eine Vertragsverlängerung. „Wir unterhalten uns immer wieder mit ihm. Schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert. Es gibt noch keine Tendenzen“, so Freund. Ins gleiche Horn stieß zuvor bereits Sportvorstand Max Eberl, den noch keine Anfrage für den 23-Jährigen erreicht hat.