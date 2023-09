Union: Besondere Aufgabe für Bonucci, Gosens & Volland

Oliver Ruhnert zufolge kommt Robin Gosens (29), Kevin Volland (31) und Leonardo Bonucci (36) bei Union Berlin eine besondere Aufgabe zu. Der Geschäftsführer Sport der Eisernen sagt gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Die erfahrenen Spieler haben die zusätzliche Aufgabe, ihre Mitspieler, die das Ganze mit Ausnahme von Robin Knoche das erste Mal erleben, auf die Aufgabe Champions League vorzubereiten und mitzunehmen. Machen wir uns nichts vor: Es braucht gerade auch diese Spieler, um sich bewusst zu werden, was auf Union international zukommt. Deshalb sind wir froh, sie in unserer Mannschaft zu haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Trio, das im Sommer an die Alte Försterei gewechselt ist, kommt zusammen auf 124 Champions League-Einsätze. Knoche (31) stand für den VfL Wolfsburg zweimal in der Königsklasse auf dem Rasen. Die Hauptstädter treffen am heutigen Mittwochabend (18:45 Uhr) in ihrer ersten CL-Partie überhaupt auf Real Madrid. Zusätzlich warten in Gruppe C Sporting Braga sowie die SSC Neapel.