Choupo-Moting-Gespräche zu „gegebener Zeit“

Beim FC Bayern München befasst man sich mit dem Thema Vertragsverlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting (33). Man wolle sich den Gesprächen zu „gegebener Zeit“ zuwenden, bestätigt Sportchef Hasan Salihamidzic bei ‚Bild-TV‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Choupo Moting habe „sich wirklich sehr gut zurückgemeldet nach verschiedenen Ausfällen“, lobt Brazzo, „es freut mich sehr, weil das ein Spieler ist, der mit seinem Charakter sehr gut in unsere Mannschaft passt.“ Zum Saisonende läuft Choupo-Motings Vertrag in München aus. 2020 war der Angreifer ablösefrei von Paris St. Germain an die Säbener Straße gewechselt.