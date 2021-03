Celtic verlängert mit Hazard

Celtic Glasgow stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Wie die Schotten offiziell verkünden, erhält Torhüter Conor Hazard einen neuen Zweijahresvertrag bis 2023.

Der 22-Jährige spielt bereits seit 2014 für Celtic. Vor seinem Debüt bei den Profis lief Hazard leihweise für den FC Falkirk, Partick Thistle und den FC Dundee auf. In der laufenden Saison kommt der nordirische Nationalspieler auf fünf Einsätze in der schottischen Premiership sowie einen Einsatz in der Europa League.

📝 We are delighted to announce goalkeeper @ConorHazard1 has signed a new two-year contract that will see him remain at the club until at least the summer of 2023! 🧤#CelticFC 🍀 #Hazard2023